مادوكس يخرج عن صمته.. ماذا كشف عن علاقته بوالده براد بيت؟

متابعة بتجـــــــــرد: خرج “مادوكس”، ابن الممثل براد بيت وطليقته الممثلة أنجلينا جولي بالتبني، عن صمته وتحدّث للمرّة الأولى عن علاقته بوالده.

وفي فيديو حصل عليه موقع In Touch Weekly، سُئل مادوكس البالغ من العمر 18 عاماً عما إذا كان والده براد بيت (55 عاماً) سيقوم بزيارته في جامعة يونسي في كوريا الجنوبية وكان ردّه غامضاً إذ قال “لا أعلم بهذا الشأن أو بشأن ما يحصل”.

وحين سُئل أيضاً عما إذا كانت علاقته بوالده قد انتهت، أجاب مادوكس “ما سيحصل سيحصل”. وتكثر في الآونة الأخيرة الأحاديث عن اهتزاز العلاقة بين براد بيت وابنه بالتبني مادوكس بعد طلاق بيت وجولي.

وذكرت تقارير صحافية عدّة أنّ جولي قرّرت في العام 2016 رفع دعوى طلاق من بيت بعد اندلاع شجار بينه وبين مادوكس على متن طائرة، كما طالبت حينها بالحضانة الكاملة على أولادهما.