الموعد النهائي لإطلاق نظام iOS 13 المشغل لهواتف آيفون

تطلق شركة أبل الأمريكية التحديث القادم لنظام تشغيل هواتف آيفون الذكية IOS 13 في 19 سبتمبر الجارى لهواتف آيفون 6s والإصدارات التالية، على أن يتوفر إصدار تحديث نظام ios 13.1 فى 30 سبتمبر.



وتشمل المميزات الجديدة في النظام، وضعية الظلام Dark Mode وخدمة ألعاب أركيد Apple Arcade وتجربة الخرائط مثل Google Street Vie ومجموعة من أدوات تحرير الصور والفيديو الجديدة.

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وسيكون الأمر أشبه بحصولك على آيفون جديد تماما، دون الحاجة لدفع مبلغ طائل لشراء نسخة جديدة من آيفون، بمعني يمكن لمستخدمي هاتف آيفون 6 التمتع بأغلب المميزات الموجودة في هاتف آيفون 11.

ويتاح نظام تشغيل أبل iOS 13 متاحا الخميس، 19 سبتمبر، كتحديث مجاني ابتداء من هواتف آيفون 6s والإصدارات الأحدث.

إذا كان لديك آيفون 6 أو آيفون 6 بلس، فلن تتمكن من الترقية إلى الإصدار الجديد، وإذا كان لديك هاتف أقدم، مثل آيفون 5s أو آيفون 5c، فستفقد فرصة التحديث أيضا.

ذكرت شركة أبل أن مميزات النظام الجديد iOS 13 لن تكون متاحة على الفور، حيث ستقوم أبل بإصدار تحديث ثان iOS 13.1 في 30 سبتمبر لسد الثغرات.