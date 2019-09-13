بعد ولادة طفلها، ميغان ماركل تعود للعمل رسميًا

بعد أربعة أشهر على وضع مولودها الأول من زوجها الأمير هاري، عادت دوقة ساسكس ميغان ماركل إلى العمل يوم الخميس للمرة الأولى لتدشن مجموعة أزياء جديدة تذهب إيراداتها لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم النساء العاطلات لمساعدتهن في مقابلات العمل.

ولفتت “ميغان” في بيان أنها ومنذ انتقالها إلى المملكة المتحدة، بات من المهم ان تلتقي مع الجمعيات والمنظمات التي تقوم بعمل مفيد وأن تحاول بكل ما في وسعها لمساعدتها في توسيع مساحة تأثيرها.

وكانت “ميغان” قد ظهرت علنًا عدة مرات منذ ولادة ابنها آرتشي في أيار/مايو الفائت إلا ان تدشين مجموعة الأزياء التي جرى تصميمها بالتعاون مع متاجر ومصممين بريطانيين معروفين، تمثل أول عودة رسمية لها للمجال العام.