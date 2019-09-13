هيفاء وهبي تُعلن عن مُفاجأة لجمهورها.. هذا النجم السوري ينضم إلى "عقدة الخواجه"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما انتشرت مؤخرًا العديد من الأخبار والأقاويل حول انضمام النجم السوري باسل خياط إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في فيلم "عقدة الخواجه"، نشرت الفنانة اللبنانية منذ ساعات صورة تجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، ويظهر في الصورة أيضًا مدير أعمالها سابقًا محمد وزيري ومنتج فيلمها، مُعلنة من خلال التعليق عن انضمامه له في الفيلم واصفة الأمر بـ "المفاجأة".

وتفاعل جمهور وهبي مع الإعلان مُبدين حماستهم للفيلم وانضمام الفنان السوري للعمل، خاصة بعد الشهرة الواسعة التي حققها الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب الفنانة نادين نجيم والفنان قصي خولي.

ويُشارك في الفيلم الذي سيخرجه الفنان المصري محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان المصري أحمد داد، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.

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وكان الفنان السوري باسل خياط قد كشف مؤخرًا لإحدى المواقع الإخبارية بعد انتشار أخبار كثيرة عن تواجده في الفيلم مؤخرًا، أنه لا يعلم مصدر هذه الأخبار وسبب تداولها بكثرة، مُضيفًا "لم يتكلم معي أحد بخصوص هذا الموضوع".

وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن بقية أبطال الفيلم ولا أي تفاصيل أخرى حول قصة العمل أو موعد تصويره وعرضه.