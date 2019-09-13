محمد سامي: خلافي مع غادة عبدالرازق لن ينتهي إلا بالموت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثّ المخرج المصري محمد سامي، زوج الفنان المصرية مي عمر، عن خلافه السابق مع النجمة غادة عبد الرازق، منذ تعاونهما سويًا في مسلسل "حكاية حياة" في رمضان 2013، معتبرًا أن عودة تعاونهما سويًا أمر لا رجعة فيه.

وأعرب محمد سامي، في تصريحات إذاعية عن استيائه من كثرة تلقيه أسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاونه مع غادة عبدالرازق، من خلال مسلسلها القادم في دراما رمضان 2020، مشددًا أن العلاقة بينهما انتهت، كما أن هذه شخصيته، عندما يحدث خلاف مع شخص يحبه يقطع علاقته به.

وأعلن المخرج المصري أنه قدمّ مع غادة عبدالرازق أعمالًا ناجحة إلا أن خلافه الإنساني معها لن يتغير إلا بالموت، موضحًا أن العمل في الوسط الفني لم ينقطع كي يجتمع بغادة مجددًا، وأردف: "لو هاخد مليار جنيه عشان نرجع نشتغل سوا مش هوافق، حتى لو العمل معها هياخد جائزة الأوسكار".

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وأكد محمد سامي أنه يواصل العمل حاليًا على مسلسل سيجمعه بالفنان المصري أحمد السقا وسيتم عرضه في رمضان 2020، ولم يكشف "سامي" عن تفاصيل المسلسل حتى يتم الانتهاء من جميع تفاصيله.

وبشأن إلصاق تهمة له بأن زوجته الفنانة مي عمر دخلت الفن بواسطته، قال إن لها أعمال كثيرة لم تقدمها معه، مضيفًا: "هذه التهمة لا تضايقني شخصيًا ولكني أغضب لأنها ممثلة جيدة وفي حاجة اسمها منتج وموزع مفيش حاجة اسمها المخرج يفرض شخص على عمل".

وأكد محمد سامي، أنه يوجه لها الكثير من النصائح في العمل لأنها مقبلة على الحياة أكثر منه ودائمًا ما تنصحه بالهدوء، معلنًا أنه يعتبرها حب عمره منذ 20 سنة، وتزوجوا منذ 9 سنوات وعلاقتهما يسود فيها الاحترام.