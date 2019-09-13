بعد 6 أشهر من الانفصال.. أديل تتخذ إجراءات الطلاق رسميًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن استئناف العلاقة مع زوجها "سايمون كونيكي" لم يعد خيارًا بالنسبة لأديل، حيث كشف تقرير حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجمة البريطانية تتخذ إجراءات الطلاق الرسمية.

ووفقا للتقارير، رفعت أديل دعوى الطلاق أمس الخميس، في خطوة تأتي بعد 6 أشهر من الانفصال وزواج دام 7 سنوات.

لطالما كانت علاقة أديل بسايمون بعيدة عن الأضواء، حيث بدءا الارتباط في 2011 مع الحرص على التكتم بشأن علاقتهما، قبل الإعلان عن انتظارهما طفلهما الأول " أنجيلو" في 2012.

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وفي حين أنهما لم يسبق وأعلنا عن زواجهما بشكل رسمي، إلا أنهما أثارا الكثير من الجدل والتكهنات بشأن زواجهما سرًا في 2016، عندما رُصدا وهما يرتديان خواتم مطابقة، قبل أن يُصدم المعجبين بخبر انفصال الثنائي في أبريل هذا العام.

هذا وعلى الرغم من الانفصال واتباع إجراءات الطلاق وما قد يثيره ذلك من توتر بين أديل وسايمون، إلا أن مصدر كشف أنهما ملتزمان بتربية ابنهما سويًا بكل حب.

وعلى لسان المصدر، طلب كلا من أديل وسايمون احترام خصوصيتهما، كما قال إنه لن يتم إصدار تعليق إضافي على الأمر.

وعن حالة أديل وحياتها المهنية، كشف أحد المصادر مؤخرًا أن أديل سعيدة وأصبحت مستعدة نفسيًا لإطلاق ألبوم جديد، هذا ومن المتوقع إصدار النجمة ألبومها الرابع في ديسمبر من هذا العام.