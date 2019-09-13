أغانٍ عربيّة بدأت بـ"لو".. حظيتْ بحبّ الجمهور ولها ذكريات لن تُنسى.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يفضّل الكثير من كتّاب القصائد البدء بأداة "لو"، لمميزاتها في ربط الجمل والكلمات معًا، ولأنها تساعد على التناغم والتّرابط، وإيصال المعنى المطلوب.

هذه الأداة قد سمعها الجمهور كثيرًا في بداية أغاني تم إصدارها سابقًا، ولا زالت تستخدم إلى الآن، فمعنى "لو" في اللغة العربية التعليق في الماضي أو المستقبل، وتُستعمل في الامتناع أو في غير الإمكان.

ومن أبرز الأغاني التي بدأت بـ"لو"، "لو كان بخاطري أنا" للنجمين راشد الماجد وآمال ماهر،"لو غمضتن عيني ومشيت" للفنانة إليسا، "لو مرجعتش ليس بقلبك" أصالة نصري، "لو على قلبي" للفنان فضل شاكر، "لو بس تعرف" للفنانة نجوى كرم"، وغيرها الكثير.

جمعنا لك في الفيديو التالي الأغاني العربية التي بدأت بـ"لو"، استمعي لها، خاصة وأنها تحمل في طياتها الكثير من الذكريات.