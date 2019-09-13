اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أصدرت شبكة Starz أولإعلان ترويجي لمسلسل الرعب والجريمة الجديد Dublin Murders، كما أنها كشفت عن الملصق الرسمي للعمل المأخوذ عن رواية للكاتبة تانا فرينش.
وتركز أحداث المسلسل على تحقيقين في جريمة قتل قادهما المحققون الطموحون روب رايلي وكاسي مادوكس، ومن المقرر أن يتكون الموسم من 8 حلقات.
المسلسل من بطولة توم فوجان لولور، كيليان سكوت، مو دانفورد، سارة جرين، كونيث هيل، إيان كيني، ليا ماكنمارا، يوجين أوهير، جوني هولدن، كاثي موناهان، أنطونيو عقيل، سام كيلي.
ومن المقرر أن تعرض أولى حلقاته على شبكة Starz، يوم 10 نوفمبر الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل الجريمة والرعب Dublin Murders على شبكة Starz في نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.