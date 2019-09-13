مسلسل الجريمة والرعب Dublin Murders على شبكة Starz في نوفمبر









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أصدرت شبكة Starz أولإعلان ترويجي لمسلسل الرعب والجريمة الجديد Dublin Murders، كما أنها كشفت عن الملصق الرسمي للعمل المأخوذ عن رواية للكاتبة تانا فرينش.

وتركز أحداث المسلسل على تحقيقين في جريمة قتل قادهما المحققون الطموحون روب رايلي وكاسي مادوكس، ومن المقرر أن يتكون الموسم من 8 حلقات.

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المسلسل من بطولة توم فوجان لولور، كيليان سكوت، مو دانفورد، سارة جرين، كونيث هيل، إيان كيني، ليا ماكنمارا، يوجين أوهير، جوني هولدن، كاثي موناهان، أنطونيو عقيل، سام كيلي.

ومن المقرر أن تعرض أولى حلقاته على شبكة Starz، يوم 10 نوفمبر الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.