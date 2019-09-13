عروض مسرحية "هَوَس" تبدأ على مسرح دوار الشمس







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: "هَوَس" اسم مسرحية جديدة تندرج تحت اطار الدراما الاجتماعية، ستعرض على مسرح دوار الشمس-بدارو، من 19 ايلول حتى 22 منه، عند الساعة 8:30 مساء. وهي بطولة جاد خاطر وجويل منصور وتمثيل صوتي عبدو شاهين.

كتابة واخراج نانسي صوايا، وانتاج candlemoth collective .يدور العمل حول أب تخبط مع الحياة وصعوباتها فكان خياره الوحيد أن يتحدى قوانين الطبيعة ويلجأ لاستنساخ طفله وهو في الخامسة من العمر، بعد تخبّطه مع المشاكل وبلوغه قاع الدرك. أراد لنفسه بتحدّيه الطبيعة وقوانينها، حدّ كسرها، انبعاثاً جديداً. نسختين من إبنه الذي لا يعرف عنهما شيئاً لزكنه بطريقة ما يكتشف وجود نسختين منه، ويتعرض الأب الذي حرص هلى إخفاء السر لمواجهة من أولاده الثلاثة، لتتطور الاحداث وتتبلور لتطرح وجهة نظر جديدة بالكامل.

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