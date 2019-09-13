شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "ريح المدام".. أحمد فهمى وأكرم حسنى يتعاونان مجددا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعاونهما فى مسلسل "ريح المدام" والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية خلال موسم رمضان 2017، قرر الثنائى أحمد فهمى وأكرم حسنى تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدى جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لإنطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.

بينما كانت آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى 2019.