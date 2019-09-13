شكرا لقرائتكم خبر عن "حجر الإسكندر" اسم فيلم هيفاء وهبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجهة المنتجة لفيلم هيفاء وهبى تغيير اسم العمل من "عقد الخواجة" إلى "حجر الإسكندر"، ومن المقرر انطلاق التصوير الأيام القليلة المقبلة.

والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين.

ويعقد جلسات عمل حالياً لاختيار أكثر من نجم بجانب الفيشاوى وداوود للمشاركة فى الفيلم، ويكون معظم أماكن تصوير الفيلم خارج مصر حيث يحتاج العمل الى السفر لأكثر من دولة.

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يذكر أن هيفاء وهبى تعود للسينما بعج غياب 5 سنوات منذ آخر عمل قدمته فى السينما مع النجم باسم سمرة فيلم "حلاوة روح" عام 2004.