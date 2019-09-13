"سبب عرض الشهد والدموع على جزأين ومسلسل توفي قبل تنفيذه".. حكايات إسماعيل عبدالحافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تمر، اليوم، الذكرى السابعة لرحيل عمدة الدراما المصرية المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، أحد أهم مخرجي الجيل الثاني في الدراما المصرية، إذ توفي في 13 سبتمبر 2012.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض تصريحاته والمعلومات عنه..

- ولد إسماعيل عبدالحافظ في مارس 1941 في كفر الشيخ.

- حصل على ليسانس آداب من جامعة عين شمس.

-رفض التعيين معيدا في الكلية وانتقل للعمل بالتليفزيون.

- عمل في بداياته مساعد مخرج في مراقبة الأطفال عام 1963، ثم مراقبة المسلسلات عام 1965، قبل ان ينطلق في عالم الإخراج عام 1970.

- قدم قرابة 40 مسلسلا من أشهرها "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، الأصدقاء، أهالينا، العائلة والناس، الوسية، حدائق الشيطان، شارع المواردي".

- قال المخرج الراحل إن مسلسلي ليالي الحلمية والشهد والدموع درة الأعمال العربية، والقنوات تعرضهما بالتناوب.

- قال إنه وأسامة أنور عكاشة دائما ما كانا يسألا نفسيهما كيف قدما هذين العملين، مضيفا: "فيهم نفحة غريبة، والمناخ العام كان مساعدنا على كده".

- قال إنه ليس أهم مخرجي الدراما، وأنه واحد من مخرجي الدراما ومعه آخرون بينهم أحمد صقر وإنعام محمد علي ومحمد فاضل ومجدي أبو عميرة.

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- أشاد في أحد اللقاءات بالمخرجين محمد ياسين ومحمد بكير وعثمان أبو لبن.

-كان يستعد قبل وفاته لتقديم مسلسل همس الجذور مع السيناريست يسري الجندي، لكنه توفي قبل أن يتم المشروع.

- كشف أن مسلسل الشهد والدموع كان مسلسلا واحدا متصلا وليس أجزاء، لكن المنتج أراد أن يتوقف العمل عند نهاية العصر الملكي وبداية ثورة 1952، وألا يمتد لما بعد ذلك، خوفا من تعرض المسلسل للهجوم، ولذلك تم تقسيم العمل لجزأين، وبمجرد عرض الجزء الأول، بدأ الجمهور في المطالبة بعرض الجزء الثاني.

- رفض أن يكتب ابنه الفنان محمد عبدالحافظ، اسمه ثلاثيا، حتى لا يتعرض للهجوم.

- قال عن ابنه: "كان مثقف وحنين وكان عنده معلومة في كل حاجة، ,كان بيعمل أُلفة وحب مع الممثلين قبل ما يبدأ تصوير، وكان يقول الممثل أداة المخرج".

- أضاف محمد عبدالحافظ أن والده كان مهموما بالوطن والمهمشين وعمدة الدراما ومخرج الشعب

- قال عنه الفنان الراحل فاروق الفيشاوي إنه كان يعتبر البلاتوه هو الريف ودوار العمدة، البلاتوه لم ينفصل عن الحياة الريفية التي كان يحبها، مشيرا إلى أن عبدالحافظ ترك فيه أثرا اجتماعيا وفنيا، ولم يقدم عملا لم يتعلق بالوطن.

- كان آخر أعماله مسلسل "ابن ليل" من تأليف طارق بركات وبطولة مجدي كامل وأحمد راتب وفريال يوسف ونهال عنبر.