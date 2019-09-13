فيديو| محمد سامي: "لم اهتم بانتقادات ولد الغلابة ومي عمر قدمت بطولات بعيدا عني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حل المخرج محمد سامي ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة "نجوم أف إم"، أمس، وتحدث عن علاقته بزوجته مي عمر، ورأيه في الانتقادات الموجهة لمسلسل ولد الغلابة، وحقيقة تعاونه مرة أخرى مع غادة عبدالرازق.

"الخليج 365" يستعرض لكم أبرز التصريحات في هذه السطور..

- دينا الشربيني موهبة فذة وتستحق نجاحها وروحها حلوة.

- لم يضاقني النقد الموجه لمسلسل ولد الغلابة، فنجاح العمل يبطل أي نقد بالنسبة لي.

- مي عمر قدمت بطولات كثيرة ليس من إخراجي، وهي موهبة ومثقفة، ولا يزعجني ما يقال عن أنها تعمل لكونها زوجة المخرج.

- غادة عادل منضبطة جدا، دائما ما أجدها قبل التصوير، وأحترمها جدا، ولم نكن أصدقاء قبل فيلم "أهواك".

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- لن أتعاون مرة أخرى مع غادة عبدالرازق حتى لو كان أجري مليار جنيه، أو سيحصل الفيلم على الأوسكار، لأن ما حدث بينا ليس مجرد خلاف.

- أتمنى تقديم عمل من بطولة أحمد مالك، لأني استمتع جدا خلال تصويره.

- عدم عملي مساعد مخرج جعلني لم اكتسب الخبرة الكافية قبل أعمالي الأولى وأخطائي كانت تحسب عليّ.

- قبل دخول عالم الإخراج كنت أتمنى العمل مساعدا للمخرج طارق العريان.

يذكر أن محمد سامي انطلق في عالم الإخراج من خلال مسلسل "آدم" عام 2011، مع الفنان تامر حسني، وقدم خلال 8 أعوام 11 عملا من بينها "كلام على ورق، حكاية حياة، وأهواك، وتصبح على خير، والأسطورة، وعمر وسلمى 3".