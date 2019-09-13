بالصور.. عرض وندوة صحفية لفيلم "الضيف" بسينما بلاك آند وايت

أقامت أكاديمية "بلاك آند وايت" لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، عرضًا للفيلم السينمائي "الضيف"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية، وذلك بحضور الناقد السينمائي رامي متولى، ومجموعة من الصحفيين ومعدي البرنامج التلفزيونية، وعدد من الجمهور.
كما نظمت الأكاديمية عقب انتهاء الفيلم مباشرة، ندوة خاصة، أدارها الناقد رامي متولى، وفتح باب المناقشة والتساؤلات للصحفيين والمشاهدين من الجمهور.
يأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام"، الذى تنظمه أكاديمية "بلاك آند وايت"، لأفلام مختارة محليًا وعالميًا،
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