أمير الكويت يغادر المستشفى في أميركا.. و”نتائج الفحوصات كانت مطمئنة”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 09:53 صباحاً - غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الخميس، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن “نتائج الفحوصات كانت مطمئنة”.

وكان أمير الكويت قد توجه الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة، وعلى جدول أعماله لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس. لكن هذه العلة المفاجئة تسببت في تأجيل اللقاء.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الرئيس يتمنى لصديقه، الشفاء العاجل ويتطلع إلى الترحيب بعودته إلى واشنطن بمجرد أن يشعر بالتحسن.”

وانتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصله مع الأمير، وتمتعه بصحة جيدة.