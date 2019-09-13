لاعب برشلونة السابق يطلق النار في مستشفى

متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت محكمة في تركيا حكماً مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وثماني أشهر،بحق اللاعب الدولي أردا توران،لاعب وسط فريق برشلونة المعار لفريق باشاكشهير التركي.

وكان توران قد تشاجر العام الماضي مع مغنّي في ملهى ليلي في اسطنبول وكسر أنفه،وعاد ليطلق النار بعدها في مستشفى.

وفرض النادي التركي غرامة على لاعبه مقدارها 430 ألف دولار تقريباً جراء الحادثة .

ولعب توران مع برشلونة عام 2015 قادماً من أتليتيكو مدريد،وتوّج معه بأربعة ألقاب، وسجل 15 هدفاً في 55 مباراة .

كما ولعب للمنتخب التركي 100 مباراة دولية سجّل فيها 17 هدفاً.