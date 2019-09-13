خالد النبوي يشارك في مهرجان “مالمو” بـ”يوم وليلة”

متابعة بتجــــــــــــرد: يشارك الفنان خالد النبوي ، في فعاليات مهرجان “مالمو” للسينما العربية، بفيلم “يوم وليلة”، الذي انتهى تصويره قبل أيام، ويخرجه أيمن مكرم، بعد فترة توقف قاربت العام، نتيجة عدم موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل، لاحتوائه على بعض الملاحظات الفنية التى انتهى منها فريق العمل وعاد لاستئناف التصوير مرة أخرى.

وأعلن فريق الفيلم مشاركة العمل ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان “مالمو”، الذى يقام في السويد خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من أكتوبر المقبل، حيث تقرر عرض الفيلم في ختام المهرجان.

وتم تغيير اسم الفيلم للمرة الثانية، والاستقرار على اسم نهائى له هو “يوم وليلة”، في حين كان الاسم الأول هو “مولد يا سيدة”، وذلك لأحداثه التي تدور داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم “يوم مصري”، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة، إلا أن فريق العمل استقر بشكل نهائي على اسم “يوم وليلة”، الذى تم طرحه ضمن منشورات المهرجان، ووقع الاختيار على هذا الاسم لما تتضمنته دراما العمل، من أحداث تقع في فترة يوم وليلة فقط.

وتدور أحداث الفيلم في يوم مولد السيدة زينب، في إطار تشويقي، يعرض العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال شخصية “منصور” أمين الشرطة الذى يعمل بقسم السيدة زينب، ويتعرض للكثير من الإغراءات، خاصة مع احتياجه للمال لعلاج ابنته المريضة بمتلازمة “داون”، إلا أنه ينتصر للحق ولا يخضع لهذه الإغراءات في النهاية.

يذكر أن “يوم وليلة”، بطولة خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، ومن المقرر عرض الفيلم بمصر، خلال موسم إجازة رأس السنة.