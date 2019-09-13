لماذا اعتذرت ريهانا من جمهورها؟

متابعة بتجــــــــــــرد: اعتذرت النجمة العالمية “ريهانا” من جمهورها أثناء حفل افتتاح عرض الأزياء “Savage x Fenty” هذا الأسبوع.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن المطربة الأغنى في العالم، اعتذرت من جمهورها لأنها اضطرت إلى إخبارهم بأنها لن تصدر ألبومها المقبل في أي وقت قريب، بسبب انشغالها بإمبراطوريتها التجارية والخاصة بالأزياء ومستحضرات التجميل.

وقالت “ريهانا” في الحفل الذي سيتم عرضه بشكل حصري على Amazon Prime، في 20 سبتمبر الجاري، إن على معجبيها الانتظار فترة من الوقت لكي يستمعوا إلى أي موسيقى جديدة لها، لأن لديها فترة مقبلة مزدحمة بالعمل.

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وعلى الرغم من اعتذارها من الجمهور، أشارت “ريهانا” صاحبة الإمبراطورية التجارية التي تقدر بمبلغ 486 مليون جنيه إسترليني، إلى أنها تحضر لألبومها الجديد، لكن لا تعرف متى سيمكنها إطلاقه بشكل محدد.

في السنوات الثلاث الماضية، اهتمت ريهانا بالمشاريع التجارية في مجال مستحضرات التجميل والأزياء، بما في ذلك خط الملابس الداخلية التي حققت إيرادات قدرها 120 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حققت ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بها “Fenty Beauty” نحو 80 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع القليلة الأولى من مبيعاتها، والتي تبلغ قيمتها الآن 2.5 مليار جنيه إسترليني.