نانسي عجرم تسرق الأنظار على شاطئ البحر – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: تمضي النجمة اللبنانية نانسي عجرم إجازة عائلية قصيرة مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا، إيلا ولِيا، وذلك بعد فترة من العمل المتواصل أحيت خلالها العديد من الحفلات خلال موسم الصيف في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.
وشاركت نانسي عجرم الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بلقطات خاصة من الإجازة، حيث ظهرت على شاطئ البحر بإطلالة صيفية ساحرة سرقت بها الأنظار.
صور نانسي عجرم حصدت مئات آلاف الإعجابات، وتصدّرت الصفحات الأكثر تداولًا عبر مواقع الإنترنت، فأثنى محبوها على عفويتها الدائمة وجمالها وبساطتها.
على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.
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