نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 40 دقيقة مضت التعليقات على ميغان ماركل تنهي إجازة الأمومة بإطلاق خط للملابس الخيرية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أنهت “ميغان ماركل” إجازة الأمومة اليوم، حيث أطلقت خطًا للملابس الخيرية بأول مشاركة رسمية لها بعد ولادة طفلها الأول “آرشي” في مايو الماضي.

وخلال خطابها في جون لويس بشارع أوكسفورد في لندن، أثنت دوقة ساسكس على العلامات التجارية البريطانية المثالية، وأكدت أهمية العمل مع المجتمعات المحلية، قبل إطلاق أحدث مشروع لها، وهو مجموعة ملابس محدودة التكلفة تستفيد منها مؤسسات الأعمال الخيرية.

وخلال الحدث، استعرضت “ميغان” التي تألقت بأقراط الفراشة الملكية التي تعود إلى والدة زوجها الأميرة الراحلة “ديانا”، مجموعة من الملابس التي صممها ونفذها بيت الأزياء “Jigsaw” بمشاركة كبار ماركات الأزياء من ضمنها ( John Lewis- Marks – Spencer).

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وقالت “ميغان” في خطابها للحشود التي شكرتهم على حضورهم: “عندما انتقلت إلى المملكة المتحدة لأول مرة، كان من المهم للغاية بالنسبة لي شخصيا أن أكون قادرة على التواصل مع أشخاص على أرض الواقع أثناء قيامهم بعمل مهم حقا، ومن الأماكن التي ذهبت إليها مبكرًا كانت الأعمال الخيرية”.

وبعد الخطاب، ذهبت دوقة ساسكس لمشاهدة مجموعة الملابس والإكسسوارات المعروضة كجزء من حفل الاستقبال، وهي مجموعة يمكن ارتداؤها في أماكن العمل لمساعدة النساء العاطلات والباحثات عن العمل، برعاية “Smart Works” والتي تحظى الدوقة بلعب دور راعيها الملكي.

وقبل اطلاق أحدث مشروع لها، أطلقت ميغان أيضا مجموعة من الصور الجديدة، من كواليس العمل على المشروع الشهر الماضي.