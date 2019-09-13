ماجد المصري يكشف عن حلمه السينمائي: “لسه مروحتش الحتة دي خالص”

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الفنان ماجد المصري عن أمنيته بتقديم عمل فني حربي، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيق حلمه في أقرب وقت.

وقال “ماجد”، في تصريحات تلفزيونية: “عاوز اعمل حاجة لبلدي وحاجة حربية.. أنا لسه مروحتش الحتة دي خالص وعمري ماعملتها.. بجد أنا اسم على مسمى.. وإن شاء الله يكونلي نصيب وأشتغل في عمل مثل ما أتمنى”.

وكانت آخر أعمال ماجد المصري مسلسل “زلزال”، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين أمين وحلا شيحة، ومن إخراج إبراهيم فخر.

ويعرض حاليا للفنان ماجد مصري، مسلسل “بحر”، على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، ويشارك في بطولته محمد دياب، وثراء جبيل، وميرنا نور الدين، ومريهان مجدي (كوكي)، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان، ومنة عرفة، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.