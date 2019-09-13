هكذا تتحول أنجلينا جولي إلى MALEFICENT

متابعة بتجــــــــــرد: أثار فيديو ديزني الجديد لـ”أنجلينا جولي”، بشخصية “مالفيسنت Maleficent”، إعجاب كل من شاهده، خلال 43 ثانية، هي مدة المقطع، وسرعان ما تصدر مواقع البحث الإلكتروني.

ويظهر في الفيديو، كيف تتحول الممثلة البالغة 44 عامًا، إلى الشخصية الشريرة في فيلم ديزني المنتظر، حيث يضع المصففون دبابيس الشعر؛ لصنع الضفائر العالية للغاية والتي تتحول إلى كعكة، ثم وضع خوذة مصنوعة خصيصا للدور على رأسها لتبدو كالقرون، في حين يضع اثنان آخران من خبراء التجميل الماكياج المخصص للدور.

بعد ذلك، تضيف النجمة الأمريكية الأنياب الوهمية لأسنانها؛ لاستكمال المظهر النهائي المرعب.

Advertisements

بحسب موقع “نيويورك تايمز” الأمريكي، تعود “أنجلينا” إلى دور “مالفسنت” بعد النجاح الهائل للجزء الأول الصادر عام 2014، وأتقنت دورها الشرير تمام الإتقان، بجانب الممثلة “إيل فانينغ” التي جسدت الأميرة أورورا، و”ميشيل فايفر” في دور الملكة إنغريث.

وقالت “أنجلينا” خلال مناقشة لمسيرتها المهنية، في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الأسبوع الماضي: “عندما علمت بدوري في ماليفيسنت فكرت أنه يجب أن أتدرب، أنا لست جيدة بما فيه الكفاية، ولست مستعدة، ولست متأكدة من أنني يمكن أن أفعل هذا الدور”.

وكشفت كيف أتقنت صوتها الشرير لفيلم ديزني، بمساعدة مدرب أصوات وأولادها الست (شيلوه، فيفيان، باكس، نوكس، زاهارا، ومادوكس)، فقالت: “تحدث بالصوت المختلف لمدة يوم كامل حتى أثناء تحضير الحمام للاستحمام لهم، كانوا يسقطون من الضحك، واكتشفت الأخطاء بمساعدتهم”.