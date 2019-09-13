الفنان السعودي خالد سامي يغادر المستشفى بعد استقرار حالته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر الفنان السعودي خالد سامي، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد استقرار حالته الصحية.



وكان خالد سامي تعرض إلى وعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلت عن الفنان محمد الكنهل قوله على تويتر: "دعواتكم للزميل والنجم خالد سامي بالشفاء العاجل فهو حالياً منوم، والحمد لله حالته مستقرة"، وتفاعل محبو سامي معه، وتمنوا له الشفاء العاجل.

وخالد سامي هو أحد الممثلين أصحاب البصمة في الدراما السعودية، كما سبق أن شارك في الدراما المصرية ممثلا ومنتجاً. وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بالولايات المتحدة.

وقدم سامي عددا من المسرحيات مثل "تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، فضلاً عن العديد من المسلسلات المصرية والسعودية مثل "بوابة المتولي" و"طاش ما طاش" و"عائلة أبو رويشد"، و"أبو العصافير".