هيفا وهبي ومعتصم النهار معًا لأول مرة

انضم الممثل السوري معتصم النهار الى بطولة فيلم “عقد الخواجة” الى جانب كل من النجوم هيفا وهبي، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي وغيرهم.

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اعلن معتصم الخبر بنفسه وبشكل مفاجئ من خلال حساب هيفا عبر موقع انستغرام حيث أطل الى جانبها، معلناً انضمامه الى فريق عمل الفيلم.

وكان من المتوقع ان يشارك في الفيلم الممثل السوري باسل خياط الذي اعتذر بسبب تضارب مواعيد تصوير الفيلم مع تصوير مسلسله مع شركة ايغل فيلمز، ما دفع بصناع العمل للبحث عن وجه آخر حيث وقع الاختيار على معتصم النهار.

فيلم “عقد الخواجة” قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي، بعدما عمل كمساعد مخرج في وقت سابق.