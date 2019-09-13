تانيا قسيس تزف لجمهورها خبرًا سعيدًا

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Sep 13, 2019
بعد نجاحها في لبنان، ومؤخراً في مهرجان القلعة الدولي في القاهرة، أعلنت الفنانة تانيا قسيس من خلال حسابها على انستغرام، بإطلالة جديدة ومميزة، عن جولة فنية حيث تلتقي محبيها في فلوريدا في حفلتين مميزتين تستهلّهما في تامبا في 11 تشرين الأول وفي جاكسونفيل في 13 تشرين الأول. يعود ريع الحفلتين لتلفزيون تيلي لوميار ونورسات.
نذكر ان السوبرانو تانيا قسيس كانت قد عادت إلى مصر وأحيت حفلاً مميزاً أمام جمهورها المصري الذي تراوح عدده ما يقارب 7000 شخصاً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، وبدعوة من وزارة الثقافة المصرية.
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