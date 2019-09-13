شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حلقة جديدة من الموسم السادس لـ Good Witch فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hallmark عن عودة أولى حلقات الموسم السادس من مسلسل Good Witch تزامنا مع الـ Halloween.
ومن المقرر أن تعرض الحلقة التي ستبلغ مدتها ساعتين يوم 19 أكتوبر المقبل.
وكان الموسم الخامس من المسلسل قد بدأ عرضه يوم 9 يونيو الماضى، وفى اليوم التالى عرضت حلقة أخرى من المسلسل نفسه، ثم بعد ذلك توالت الحلقات، حيث عرضت بشكل أسبوعى، ليكون الأحد موعدها من كل أسبوع.
ويدور مسلسل الدراما الكوميدى حول ساحرة تعيش في مجتمع ميدلتون مع ابنتها المراهقة، جريس (بيلي ماديسون)، وتضم قائمة الممثلين بيلي ماديسون، كاثي نجيمى، جيمس دنتون، وكاثرين ديثر، وأنطوني ليمكي، وبيتر ماكنيل، وكيلي إيفانز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
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