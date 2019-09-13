“هَوَس” مسرحية جديدة تتحدى قوانين الطبيعة

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Sep 13, 2019
“هَوَس” اسم مسرحية جديدة تندرج تحت اطار الدراما الاجتماعية، ستعرض على مسرح دوار الشمس-بدارو، من 19 ايلول حتى 22 منه، عند الساعة 8:30 مساء.
المسرحية بطولة جاد خاطر وجويل منصور وتمثيل صوتي عبدو شاهين. كتابة واخراج نانسي صوايا، وانتاج candlemoth collective .
يدور العمل حول أب تخبط مع الحياة وصعوباتها فكان خياره الوحيد أن يتحدى قوانين الطبيعة ليبدأ من جديد، ويتعرض لمواجهة من أولاده الثلاثة، لتتطور الاحداث وتتبلور لتطرح وجهة نظر جديدة بالكامل.
تباع البطاقات في مكتبة انطوان والموقع الالكتروني.سعر البطاقة 25000 ل ل وللطلاب 15000 ل ل .
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