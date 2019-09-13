أصالة تتحدث عن خلافاتها مع أحلام على الهواء وتسخر من "البلوك"

حلت الفنانة أصالة ضيفة اليوم على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، والتي عرضت الجزء الأول من لقائها مع أصالة والذي تحدثت به عن عدة أمور وعلى رأسها أزمتها مع الفنانة أحلام، وتحدثت عن خلافاتها في الوسط الفني في حلقتها مع منى الشاذلي، وقالت إنها تحسنت عن السابق في هذا الأمر وأصبحت لا تعلق كثيراً على خلافاتها أو أزماتها، وأضافت عند سؤالها على أحدث خلاف لها مع أحلام إنها "ماسكة نفسها عن الرد"، وقالت إنها لو كانت مثل السابق لكانت فعلت قصص ليس لها آخر.

وقالت أصالة إنها تركت أحلام تخطيء بحقها وتصل إلى الذروة في الخطأ ورغم ذلك لم ترد عليها، ووصفت علاقتها بأحلام بالمليئة بالخلافات، وسخرت من "البلوك" الي فعلته لها أحلام بأنها لم تستطع النوم لأيام بسببه، قبل ان تتحدث بإيجابية عن أحلام قائلة إنها قد تكون محقة وفي لحظة عصبية وضيق منها.

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وأضافت أصالة إنها أيضاَ تخطيء وتتسرع في الحكم أو التعليق على الأمور لذلك تعتذر كثيراً، وقدمت أصالة في الحلقة عدة أغاني بصوتها مثل "بنت أكابر" و "الورد البلدي" وغيرها، ومن المقرر ان تعرض منى الشاذلي الأجزاء الأخرى من حوارها مع أصالة والذي ستحل به ابنتها شام للمرة الاولى ضيفة معها في البرامج التلفزيونية.

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