شكرا لقرائتكم خبر عن شيلا هانكوك تنضم إلى الموسم الثانى من A Discovery of Witches والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيضم الموسم الثاني من مسلسل A Discovery of Witches عناصر جديدة، بما في ذلك ستيفن كري وشيلا هانكوك وجيمس بيورفوي وبول ريس. وتم تجديد عقد السلسلة التى تعرض على شبكتى Sky One / AMC للموسم الثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ". المسلسل يدور حول العالم الذى يعيش فيه السحرة ومصاصو الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سرى بين البشر. Advertisements ويقوم ببطولة المسلسل تيريزا بالمر، وماثيو جوود، وأليكس كينجستون، وأوين تيل، وفالارى بيتيفورد، ولويز بريلي، وليندساى دونكان، وعائشة هارت، وتانيا مودي، وجريج مشوج، وتريفور إيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلا هانكوك تنضم إلى الموسم الثانى من A Discovery of Witches لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.