شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وأيتن عامر ينافسان بمسلسل جديد خارج رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان كريم فهمى على بطولة مسلسل جديد مكون من 30 حلقة لينافس به خارج السباق الرمضانى المقبل، ويخرجه إبراهيم فخر وتأليف حسان دهشان، وتقوم بدور البطولة النسائية أمامه الفنانة أيتن عامر، وبدأ مخرج العمل فى تسكين الأدوار بالوقت الحالى كما يبدأ فى معاينة الديكورات الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لانطلاق التصوير نهاية الشهر الجارى.





ومن ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين اضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، إنتاج شركة أروما، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.