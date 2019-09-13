فن ومشاهير

جيهان خليل تمارس الرياضة على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مجموعة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت جيهان في الصور وهي تمارس على الشاطئ، خلال إجازتها الصيفية، التي تقضيها.

وشاركت جيهان في السباق الدرامي لرمضان الماضي، من خلال مسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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