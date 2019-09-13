جيهان خليل تمارس الرياضة على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مجموعة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت جيهان في الصور وهي تمارس الرياضة على الشاطئ، خلال إجازتها الصيفية، التي تقضيها.

وشاركت جيهان في السباق الدرامي لرمضان الماضي، من خلال مسلسل "علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.