فضل شاكر يشوق جمهوره لأحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شوق الفنان اللبناني فضل شاكر جمهوره لأغنيته الجديدة "يا ترى". ونشر فضل "بوستر" للأغنية عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "قريبا يا ترى، كلمات أحمد ماضي وألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب". يذكر أن آخر أغاني فضل شاكر كان "حبيتك"، التي طرحها عبر قناته على "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة، وحققت 6 ملايين مشاهدة.

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