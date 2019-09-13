نجم Game of Thrones يقوم ببطولة مسلسل The Watch

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم الممثل العالمى ريتشارد دورمر صاحب شخصية بيريك دوندارون فى المسلسل الأسطورى Game of Thrones، ببطولة المسلسل الجديد الذى يأتى بعنوان The Watch والمقرر عرضه عبر شبكة BBC. المسلسل الجديد تدور أحداثه فى مدينة خيالية حتى يتمكن قائد شركة الذى يجسد شخصيته دورمر من إنقاذ إحدى مدينته من كارثة. Advertisements وأسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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