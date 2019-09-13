شكرا لقرائتكم خبر عن بعد Chernobyl.. إميلى واتسون تلعب دور البطولة فى Too Close والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الممثلة الأنجليزية إميلي واتسون دور طبيبة نفسية تدعى "إيما روبنسون" تم تكليفها بالعمل مع امرأة متهمة بارتكاب جريمة بشعة، في المسلسل الجديد " Too Close".
مسلسل " Too Close" يوضع تحت قائمة مسلسلات الدراما، والذى سيعرض على شبكة ITV، ومن المقرر أن يتم إنتاج السلسلة بواسطة Snowed-In Productions، وهو من تأليف الممثلة والكاتبة كلارا سالامان المستوحاة من الرواية التي تحمل نفس الاسم، حسبما نشر موقع " variety".
وشاركت واتسون في مسلسل Chernobyl الوثائقى الذى كان نجح فى حصد 19 ترشيحاً فى سباق جوائز الإيمى القادمة فى دورتها الـ 71 التى تقام فى سبتمبر المقبل.
وحصل المسلسل الشهير الذى يعرض عبر شبكة قنوات HBO، على تقييمات عالية جداً بعد عرضه الشهر الماضى عبر الشبكة، ليصل تقيميه إلى 9.5 عبر موقع IMDB الشهير.
ويسرد مسلسل Chernobyl داخل أحداثه كارثة تشيرنوبيل التى وقعت فى المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 أبريل عام 1986، والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين بسبب الإشعاعات النووية التي خلفت الانفجار، ويشارك في بطولته كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.
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