شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية ديانا حداد "جمالو" تحقق 700 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية المطربة ديانا حداد الجديدة "جمالو"، والتي أطلقتها قبل أسبوع عدد مشاهدات وصل إلى 700 ألف مشاهدة، وهي الأغنية التي تعتبر عودة لديانا باللهجة المصرية من جديد، الأغنية الجديدة من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

كانت حداد أطلقت منذ شهرين أحدث كليباتها "أحبك وكذا"، كلمات الشاعر العراقي فراس الحبيب، وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وحقق ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب.