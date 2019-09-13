في أحدث ظهور.. داليا مصطفى وشريف سلامة بملابس البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف سلامة، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهر الفنانان بملابس البحر على أحد الشواطئ، ولم تعلق على الصورة، التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وتمنوا لهما السعادة.

يذكر أن داليا مصطفى لديها ابن وابنة من الفنان شريف، هما سليم وسلمى. ويشار إلى أن داليا تصور حاليا دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".