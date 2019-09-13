محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف سلامة، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهر الفنانان بملابس البحر على أحد الشواطئ، ولم تعلق على الصورة، التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وتمنوا لهما السعادة.
يذكر أن داليا مصطفى لديها ابن وابنة من الفنان شريف، هما سليم وسلمى. ويشار إلى أن داليا تصور حاليا دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه".
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور.. داليا مصطفى وشريف سلامة بملابس البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.