معتصم النهار الى جانب هيفاء وهبي في “عقدة الخواجة”

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لأسرة فيلمها السينمائي الجديد “عقد الخواجة”. ونشرت هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع مدير أعمالها محمد وزيري، وإلى جانبهما معتصم النهار والمخرج محمد حماقي، وقالت: “مفاجأة، معتصم انضم إلى الفيلم الجديد”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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