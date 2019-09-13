ايقاف برنامج ياسمين الخطيب!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 03:53 صباحاً - أصدرت نقابة الإعلاميين، قرارًا بوقف حلقات ياسمين الخطيب من برنامج “شارع النهار”، وأخطرت قناة “النهار” بحظر تصويرها أي حلقات حديدة من البرنامج، على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور.
يُذكر أن “شارع النهار” أعاد ياسمين الخطيب للظهور على الشاشة من جديد بعد شهور من الانقطاع، وحققت الحلقات التي أذيعت منه ردود أفعال واسعة.
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