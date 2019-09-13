مايلي سايرس وحبيبتها تثيران التكهّنات مجددًا.. فهل تتزوّجان قريبًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما تزال مايلي سايرس، تثير الجدل بشأن حياتها العاطفية، خاصة بعد انفصالها عن ليام هيمسورث، وظهورها أكثر من مرة برفقة حبيبتها الجديدة كايتلين كارتر.

وشوهدت الثنائي المثير للجدل في شوارع نيويورك الأربعاء، حيث كانت مايلي وكايتلين، تتجولان في مانهاتن بعدما شوهدتا تغادران أحد الفنادق.

اعتمد الثنائي إطلالة كاجوال عصرية، واختارت كل واحدة منهما نفس اللون الرمادي، حيث اختارت كايتلين بليزر فضفاضًا بنقشة المربعات باللون الرمادي، كما يمكن رؤية مايلي بقميص فضفاض بدرجة مختلفة من اللون نفسه، وسنيكرز من "فيندي"، بينما كانت مايلي تحمل كلبها.

وبالإضافة إلى إطلالتهما وما ترتديه كايتيلين من أكسسوار، رصدت عدسات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خاتمًا ذهبيًا ملفتًا في إصبع كايتلين ذا نقش على هيئة M، الحرف الأول من اسم مايلي.

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وفي حين أنّ الأمر قد يبدو عاديًا ومجرد أكسسوار، إلا أنّ ذلك يثير الكثير من التكهنات بشأن ما إذا كانت مايلي وكايتلين تستعدان للزواج قريبًا، خاصة أنّ كايتلين لا تتخلّى عن ذلك الخاتم.

وذكرت التقارير أنه سبق وظهرت كايتلين بنفس الخاتم قبل أيام قليلة، خلال حضورها عرض أزياء "جوناثان سيمخاي" في أسبوع الموضة النيويوركي.

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهر من إعلان مايلي انفصالها عن ليام، ومتابعة حياتها بشكل طبيعي مع حبيبتها الجديدة.