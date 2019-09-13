جيليان أندرسون تُحيي شخصية مارغريت تاتشر في "العرش"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُجسِّد الممثلة الشهيرة جيليان أندرسون شخصية رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر في الجزء الرابع من مسلسل "العرش" (The Crown). حيث أعلنت شبكة Netflix رسمياً عبر حسابها على تويتر أنها انضمت إلى فريق عمل المسلسل لتؤدي دور المرأة الحديدية مارغريت تاتشر" التي كانت أول إمرأة في منصب رئيس الحكومة الذي شغلته بين عامي 1979 و1990 في عهد الملكة اليزابيث الثانية.

وتُعتبَر هذه السلسلة واحدة من أعلى الإنتاجات التلفزيونية كلفةً. وهي مقتبسة من مسرحية "الجمهور" للكاتب بيتر مورغان، وتدور قصتها حول حياة الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولي العرش وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، حين تقع بحب رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل، الذي يلعب دوره في المسلسل النجم جون ليثجغو، فتجد نفسها مجبرة على التوفيق بين حياتها الشخصية والسياسية.

وتلعب "أندرسون" دور "تاتشر" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وبداية صعود الفرقة الموسيقية الشهيرة البيتلز، وفوز بريطانيا ببطولة كأس العالم 1966. ويتخلل العمل أحداثاً مثيرة خاصةً أن هذه الرئيسة للوزراء لُقِّيَت بـ"المرأة الحديدية" بسبب السياسة الاقتصادية العنيفة التي اتبعتها في تسيير شؤون بريطانيا. حيث قامت بخصخصة كبرى الشركات البريطانية. علماً أنها اضطرت للتعامل مع حرب الفوكلاند، حول الجزر المتنازع عليها بين بريطانيا والأرجنتين، بعدما اختار مواطنو الجزر أن يكونوا تحت الرعاية البريطانية. كما تعاملت مع قضايا أخرى كإضراب عمال المناجم والمشاكل المتكررة في ايرلندا الشمالية، وغيرها في شؤون علاقة بريطانيا مع حلفائها من الدول العربية.



أندرسون

يشار إلى أن "أندرسون" حائزة على جوائز غولدن غلوب لأفضل ممثلة. واشتهرت بشخصية ضابط "الإف بي آي" في مسلسل "الملفات السرية" الذي ستظهر فيه بدور العميلة دانا سكالي، للمرةِ الأخيرة في الموسم القادم المقرر عرضه عام 2020.

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أما عن اختيارها لهذا الدور، فقد علقتً: "متحمسة جداً للانضمام إلى طاقم عمل The Crown والعمل مع أوليفيا كولمان. حيث تسنح لى الفرصة لتجسيد شخصية "تاتشر" القوية، المعقدة والمثيرة للجدل. وأنا سأسعى لاستكشاف عمقها لأنني حقاً مولعة بها وأعتبرها بمثابة الأيقونة التى تجسد مرحلة مهمة من عمر بريطانبا".

نجوم

الجدير ذكره أنه صدر من مسلسل العرش موسمان حتى الآن، بينما تستعد نتفليكس لإصدار الثالث الذي انضم إلى فريقه أيضاً الممثل العالمي تشارلز دانس، صاحب شخصية تايوان لانيستر في مسلسل "غيم أوف ثرونز". فيما ستنضم إلى "أندرسون" في الموسم الرابع النجمة إيما كورين( Emma Corrin) التي ستلعب دور الأميرة ديانا سبينسر.

وهما ستقفان في الموسم الجديد أمام أوليفيا كولمان التي تؤدي دور الملكة اليزابيث الثانية والتي انضمت إلى طاقم "المسلسل" في موسمه الثالث المقرر انطلاق عرضه في 17 نوفمبر المقبل.

كما سيشارك في الموسم الرابع توبياس مينزيس (Tobias Menzies) الذي سبق وانضم للعمل بموسمه الثالث بدور الأمير فيليب. بينما ستُكمل الممثلة هيلينا بونهام كارتر Helena Bonham Carter مشاركتها في العمل بدور الأميرة مارغريت شقيقة الملكة اليزابيث.

تحديث

والمُلفِت هو أن شبكة نتفليكس تحرص على تحديث فريق عمل المسلسل في كل سنتين ليعكس المراحل العمرية للعائلة الملكية. حيث النجمة كلير فوي دور الملكة اليزابيث في الموسمين الأول والثاني قبل أن تنضم كولمان إلى الجزء الثالث. علماً أن الموسم الأول انطلق في العام 2016 محققاً نسبة مشاهدة عالية وحصد ثناء النقاد. بينما عُرض الموسم الثاني في ديسمبر 2017. فيما سيعود الموسم الثالث إلى المنصة الإلكترونية في شهر نوفمبر المقبل.