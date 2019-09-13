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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر وفيديو تشويقى لمسلسل الجريمة والرعب Dublin Murders والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة Starz أول تريلر لمسلسلها الرعب والجريمة الجديد Dublin Murders، كما أنها كشفت عن البوستر الرسمي للعمل، والمسلسل عن رواية للكاتبة تانا فرينش.
وتركز أحداث المسلسل على تحقيقين في جريمة قتل قادهما المحققون الطموحون والكاريزميون روب رايلي وكاسي مادوكس، ومن المقرر أن يتكون الموسم من 8 حلقات.
المسلسل من بطولة توم فوجان لولور، كيليان سكوت، مو دانفورد، سارة جرين، كونيث هيل، إيان كيني، ليا ماكنمارا، يوجين أوهير، جوني هولدن، كاثي موناهان، أنطونيو عقيل، سام كيلي.
Dublin Murders
ومن المقرر حسبما نشر موقع "tvseriesfinale" أن تعرض أولى حلقات مسلسل الرعب والجريمة Dublin Murders على شبكة Starz، يوم 10 نوفمبر الساعة 8 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
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