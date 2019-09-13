شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى أجازة من تصوير "لص بغداد" بسبب مقبرة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم محمد إمام على أجازة عدة أيام من تصوير فيلمه "لص بغداد" بسبب تغيير الديكورات، وتحضير ديكور جديد وهو عبارة عن مقبرة يتم التصوير فيها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن المشاهد محاولة البحث عن كنز مفقود وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحى عبد الوهاب.

ويجسد إمام شخصية تدعى "يوسف الراوى" وهو رجل يبحث عن كنز مفقود، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن خطرة.

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وقد أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر به فى أحداث الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.