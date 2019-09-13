صورة| هيفاء تعلن انضمام نجم سوري لفيلم "عقد الخواجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن انضمام الفنان السوري معتصم النهار، لفريق فيلم "عقد الخواجة"، الذي يجرى التحضير له حاليا.

ونشرت هيفاء صورة تجمعه بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مفاجأة، معتصم النهار ينضم لعائلة فيلمنا الجديد، عقد الخواجة".

كانت الفنانة هيفاء وهبي، قد نشرت قبل يومين، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الاستوري، فيديوهات من أول جلسة عمل تجمعها بفريق عمل فيلمها الجديد "عقد الخواجة".

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وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو رفقة الفنان أحمد داود وأحمد الفيشاوي والمخرج محمد حماقي، وعلقت على الفيديو قائلة "العصابة الجديدة".

فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.