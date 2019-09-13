فيديو| محمد سامي عن التعاون مع غادة عبدالرازق: "استحالة لو هاخد مليار جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفى المخرج محمد سامي وجود أي نية لديه للتعاون مرة أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم "اف إم"، الذي تقدمه إنجي علي: "خلافي الإنساني مع غادة عمره ما هيتغير لحد ما أموت، الشغل مخلصش من العالم، عشان اشتغل مع حد بطلت احبه".

وتابع: "استحالة اعملها مسلسل لو هاخد مليار جنيه، أو فيلم هياخد الأوسكار"، وواصل: "الناس اللي بتتخانق هي اللي بتتصالح، في فرق بين الخناق وحاجات تانية مش حابب اتكلم فيها بعد الوقت ده كله".

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واختتم: "العملين اللي عملناهم هيفضلوا موجودين، وربنا يكرمها وليها كل التوفيق".

يذكر أن محمد سامي قدم مع غادة عبدالرازق مسلسلي "مع سبق الأصرار" و"حكاية حياة"، وحققا نجاحا كبيرا.

أما سبب الخلاف بين الطرفين، والذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، فهو جاء بعدما اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.

ورغم تصريح سامي، فإن غادة سبق أن صرحت في إحدى المجلات العربية بأن مشكلتهما تم حلها، ومن المحتمل أن يجمعهما عمل قريبا.