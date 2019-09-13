عامر خان متهم بالترويج للاغتصاب..وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:43 صباحاً - اتهمت نجمة بوليوود تانوشري دوتا مواطنها النجم عامر خان Aamir Khan بالترويج للاغتصاب، وذلك بسبب عدم اهتمامه أو تفاعله مع قضايا المرأة.



وفي التفاصيل، فقد اتهمت دوتا النجم خان، بعد شهور من تداول أنباء عن قرار الممثل عامر خان بالعمل مع المخرج سوبهاش كابور في الفيلم القادم Mogul، وهو المخرج الذي اتهمته الممثلة جيتيكا تياجي بسوء السلوك الجنسي.



هذا الأمر أزعج تانوشري، فإنّ موقف عامر الذي تغيّر بإسناد إخراج فيلمه Mogul إلى سوبهاش كابور باعتبار عامر المنتج أيضًا، وهو منعطف أذهل دوتا، وجعلها تنتقد عامر خان بشدة، بحجة عدم مساندته لقضايا المرأة وعدم السعي لنصرتها.

عامر خان

وكانت تياجي، قد شاركت تدوينة وبرفقتها مقطع لفيديو يوم 17 فبراير على تويتر، بعنوان الوجه الحقيقي لـ سوبهاش كابور، اتهمت فيه المخرج بالاعتداء الجنسي عليها بحضور زوجته والمخرج أتول سابهاروال.



وفي خضم المواجهة، على ما يبدو عن اعتداء كابور على جيتيكا جنسيًّا، أكد كابور على شعوره بالخجل، لما حدث بينهما، وأبدى استعداده لمواجهة عواقب تصرفاته.



يشار إلى أنّ عامر خان وُلد في 14 مارس عام 1965، وهو ممثل ومخرج ومنتج أفلام هندية. وعمل في عدد من الأفلام الناجحة نقديًّا وتجاريًّا، وأسس نفسه كأحد الممثلين الرئيسين في السينما الهندية، وهو أيضًا مؤسس ومالك شركة "عامر خان للإنتاج".

النجم الهندي عامر خان

وبدأ خان احترافه الفني بفيلم هولي عام 1984، وكان نجاحه التجاري الأول مع ابن عمه منصور خان في فيلم "قايمت سي قايمت تاك" عام 1988، والذي فاز فيه بـ جائزة أفضل عمل أول لممثل من فيلم فير.



كما أنّ فيلم عامر "Dangal" حقق المراتب الأولى في البوكس أوفيس الهندي، حيث حقق حالة ازدهار عالية ومثيرة للدهشة، في الصين، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، واستراليا، والإمارات العربية المتحدة، وتايوان، وبلدان أخرى.



تزوج خان من رينا دوتا ولديهما طفلان، جنيد، وابنة تُدعي إيرا.