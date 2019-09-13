أحمد سعد: اضطررت لمعاكسة موديل كليبي الجديد خلال التصوير



كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:43 صباحاً - طرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب جديد بعنوان "يامدلع" للفنان أحمد سعد، يشهد الظهور الفني الأول لسعد بعد أزمته مع سمية الخشاب وانفصاله عنها.

الأغنية الجديدة من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس.. بحسب بيان صحفي صدر عن شركة مزيكا.

التصوير تم لمدة يومين في النمسا

الكليب تم تصويره في النمسا في مدينة سالزبورج، وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت. وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة، وبسلسلة من البحيرات العذبة. واستغرق تصوير الكليب يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا. وقد صرح الفنان أحمد سعد خلال البيان الصحفي ذاته بقوله: "تم إعداد وتجهيز التصوير في أكثر من شهر، وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن الفرح والبهجة، وتطلبت أن أقوم بمعاكسة الموديل، وفي بعض المشاهد كنت أحدثها بكلمات غزل باللغة العربية، فكانت الموديل تضحك وتجيبني باللغة الألمانية".

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وأضاف أحمد سعد: اخترت تصوير أغنية "يا مدلع"؛ حتى أقدم شكلاً جديداً لأغنية راقصة ومبهجة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.. أغنية "يا مدلع"، هي إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذي سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.. ويقول مطلع الأغنية.

يا مدلع يا مدلع يا سايبني في نار قلبي مولع.. طب كلمة بس يا أبو الكلام خالص

ده انت اللي من الآخر ياواد خالص.. ريحني قول يا ابن الحلال حاجة.. ده أنا فيك وقعت وقلبي مش خالص