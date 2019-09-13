شاهد.. فيفي عبده ترقص بعيونها!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:57 صباحاً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على التواصل مع متابعيها عبر الفيديوهات التي تنشرها بشكل دائم عبر حسابها على انستغرام.
وبعد فيديوهات الرقص التي اثارت بها الجدل في الفترة الاخيرة، اطلت فيفي عبده هذه المرة بإطلالة مختلفة حيث ظهرت في فيديو قصير وهي تحرك رأسها وعينيها وحواجبها بشكل طريف اشبه ما يكون الى الرقص بالعيون.
وكانت فيفي عبده قد نشرت فيديو اعتذرت فيه لجمهورها بسبب انشغالها عنهم في الفترة الأخيرة بسبب تواجدها في الساحل الشمالي ووعدتهم بالتواصل معهم بشكل اكبر في الفترة القادمة.
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