نانسي عجرم بشورت ابيض على شاطىء البحر

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:57 صباحاً - تحرص الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة جمهورها بصور المناسبات والأوقات الممعته التي تقضيها. ونشرت نانسي عجرم، عبر حسابها على انتسغرام، صور جديدة ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر وهي ترتدي شورت باللون الأبيض وقبعة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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