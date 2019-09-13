اخلاء سبيل نجلي احمد السبكي بعد القبض عليهما بتهمة حيازة المخدرات!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 سبتمبر 2019 01:57 صباحاً - أخلت النيابة العامة في مصر سبيل كل من المخرج والمنتج كريم السبكي وشقيقه خالد بكفالة 10 آلاف جنيها وذلك بعد ان كان قد ألقي القبض علهما بتهمة حيازة مواد مخدرة وذلك أثناء عودتهما من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد.
ويأتي قرار النيابة على أن يظل ابني السبكي على ذمة التحقيقات المجراه معهما في اتهامها بحيازة مواد مخدراة بعد القبض عليهما بأحد الأكمنة، بحضور أشرف عبد العزيز والمحامي أمير مرتضى.
وكانت قوات الأمن القبض بعد خروجهما من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وزوجته الممثلة هنا الزاهد، وبتفتيش السيارة تم العثور على كوكايين وخمور بحوزتهما.
حيث عثر معهما على 3 جرام كوكايين، بالإضافة لانتهاء رخصة القيادة الخاصة به، فتم القبض عليهما وتحرر محضر بالواقعة.
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