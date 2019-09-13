ترشيح ماجد الكدواني لتجسيد قصة حياة البابا شنودة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، عن أنه انتهي من وضع المادة التاريخية لمسلسل “بابا العرب”، الذي يتناول قصة حياة البابا شنودة الثالث.

وأضاف زقلمة، أن دوره يقتصر علي جمع المادة التاريخية فحسب، حيث أسندت مهمة كتابة السيناريو والحوار إلي الدكتور عطا الله توفيق، الذي انتهي من كتابة الحلقات كاملة وأجيزت رقابياً.

وأوضح أن المسلسل من المقرر تقديمه في 34 حلقة، وتم ترشيح الفنان ماجد الكدواني لتجسيد شخصية البابا، إلا أنه لم يحسم قراره بعد حتي الآن.

وعلى جانب أخر، يواصل المخرج عمرو سلامة، العمل على مشروع فيلم جديد، يحمل عنوان “بره المنهج”، ويتعاون في كتابة الفيلم مع السيناريست خالد دياب، ومن بطولة النجم المصري ماجد الكدوانى وإنتاج شركة “لاجونى”، وجاء ذلك وفقا لما أعلنه المخرج والسيناريست خالد دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.